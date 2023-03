Fugge in moto a folle velocità, denunciato

Fugge a folle velocità in sella ad una moto con targa contraffatta: il conducente, un 56enne italiano e pregiudicato, è stato fermato e denunciato dai carabinieri della Tenenza di Medicina. I militari di Medicina, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, 9 marzo, stavano svolgendo un normale servizio di pattuglia e controllo del territorio. Ad un certo punto, però, lungo la periferica via Rolsè, i carabinieri sono stati sorpassati a gran velocità da un moto, marca Royal Enfield, di colore nero. Le forze dell’ordine, oltre ad appurare da subito che il mezzo andava ad una velocità ben superiore ai limiti consentiti, hanno notato che presentava un’anomalia alla targa che era agganciata e scritta in modo diverso dal solito. Il centauro ha continuato il suo sorpasso della pattuglia dei carabinieri che, però, poco dopo gli hanno intimato di fermarsi.

Non appena il conducente si è accorto della segnalazione dell’alt da parte dei militari, invece che rallentare ed accostare, ha accelerato repentinamente la corsa al fine di dileguarsi.

Ne è scaturito un lungo inseguimento lungo le strade del comprensorio di Medicina, anche grazie al supporto di un’altra pattuglia della Tenenza che si è accodata all’inseguimento del centauro.

L’inseguimento è, poi, terminato all’interno di un distributore di benzina presente lungo la sp3, all’altezza di Budrio, dopo che il motociclista aveva percorso a velocità sostenuta numerose strade, alcune delle quali anche in senso contrario di marcia, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada.

Il centauro, un uomo 56enne di Medicina, operaio, pregiudicato, aveva alterato la targa della propria moto, apponendo un adesivo raffigurante la lettera "I" sopra a quella originale della "V". Il tutto era stato fatto, stando agli inquirenti, per eludere eventuali controlli e le infrazioni al codice della strada.

L’uomo, che in un primo momento si presentava poco collaborativo e restio a fornire ai militari i propri documenti, durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cutter all’interno delle tasche del proprio giubbino, del quale non sapeva darne giustificazioni. Il 56enne dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e uso di atto falso, quest’ultimo per aver alterato e manomesso la targa. I militari hanno proceduto anche al sequestro amministrativo del mezzo e al ritiro della patente di guida.

Zoe Pederzini