Fugge alla vista della polizia e provoca un incidente: arrestato anche per tentato omicidio

Bologna, 17 ottobre 2023 - Al termine di una scena da film, con tanto di inseguimento rocambolesco e incidente finale (nel quale sono rimasti feriti alcuni agenti), la polizia ha arrestato a Bologna un 32enne di origine marocchina che era ricercato per reati di droga. Dopo la fuga forsennata ora l'uomo è accusato anche di tentato omicidio: con il suo comportamento infatti ha messo a rischio l'incolumità dei poliziotti. È successo nel primo pomeriggio di ieri tra via Vasco de Gama e via Marco Polo, alla periferia della città.

Il 32enne finito in carcere è stato riconosciuto da una pattuglia della squadra Mobile impegnata in un servizio di controllo. Quando gli agenti hanno tentato di fermarlo avvicinandosi alla sua auto, si è dato alla fuga a forte velocità, guidando in modo spericolato e rendendo necessario l'intervento di rinforzi, con pattuglie del 113 e del commissariato di Bolognina-Pontevecchio. Durante l'inseguimento, una delle auto della polizia è finita fuori strada e gli occupanti sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in modo grave. Il fuggitivo è stato bloccato poco dopo e a bordo dell'auto sono stati trovati e sequestrati circa 2500 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite. Nei confronti del 32enne, arrestato e portato in carcere anche in esecuzione della misura che aveva a carico, sono stati ipotizzati i reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.