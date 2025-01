Fugge su uno scooter rubato: sedicenne preso e denunciato

In sella a due moto rubate, hanno cercato di agganciare un automobilista, probabilmente con lo scopo di rapinarlo. Non ci sono riusciti perché, notati da una Volante, i due giovanissimi si sono dati alla fuga, innescando un inseguimento per le vie di Borgo Panigale. È successo la scorsa notte, intorno alle 2,30, e gli agenti del commissariato Santa Viola sono riusciti a bloccare e denunciare uno dei due fuggitivi, un sedicenne già pieno di precedenti. L’altro, che non è stato fermato in flagranza, sarebbe stato però già identificato.

I ragazzini sono stati visti mentre, in viale De Gasperi, tentavano di far accostare, con una scusa, una macchina. La pattuglia si è quindi avvicinata, ma i due l’hanno vista e, abbandonati gli altri intenti, si sono dileguati in direzione di Lavino di Mezzo, dove sono stati però intercettati da una volante del Santa Viola. A quel punto i due amici si sono divisi, prendendo ciascuno strade differenti. La pattuglia ne ha seguito uno, che si è infilato in un vicolo cieco: un ostacolo che non ha inibito troppo il ragazzo alla guida, che pur di non fermarsi ha imboccato un sentiero all’interno di un parco pubblico, incurante dei pericoli, per sé e per gli altri, riuscendo così a far perdere le sue tracce.

L’altro giovane, invece, è stato intercettato poco dopo, finendo la sua corsa ad Anzola, in via Amendola, una strada chiusa: anche lui le ha tentate tutte per scappare. Mollata la moto, ha scavalcato un cancello e, arrampicandosi su un’impalcatura, ha raggiunto il tetto di un capannone, mentre gli agenti lo inseguivano a piedi. Il ragazzino, che durante la fuga ha perso pure una scarpa, è stato alla fine fermato: all’esito dei controlli sono emersi non solo i suoi precedenti, ma pure che era alla guida senza patente. Viene quindi denunciato per la ricettazione dello scooter e anche per porto di oggetti atti ad offendere, visto che aveva con sé un coltello da cucina. Oltre alle due moto rubate su cui viaggiavano i ragazzi, gli agenti durante i controlli hanno individuato in via Andrea Costa un altro scooter oggetto di furto negli ultimi giorni.

Nicoletta Tempera