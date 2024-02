Fulvio e Tonino Risuleo: doppia passione per Topor

È la seconda presentazione di un libro portata al cinema Galliera, in collaborazione con Sette Volpi, piccola libreria della Bolognina. ’Napoli Topor’ di Fulvio Risuleo, regista e fumettista con pubblicazioni per Coconino Press e di Tonino Risuleo (i due sono padre e figlio), art director e direttore creativo alla sua prima esperienza nel graphic novel, sarà presentato questa sera alle 19 (ingresso gratuito) al cinema alla presenza degli autori. Poi verrà proiettato, alle 21, il film culto del 1973 (ingresso con biglietto) ’Il pianeta selvaggio’ di René Laloux, basato sui disegni dell’artista post-surrealista Roland Topor. Visionario esperimento di animazione anni ’70, il film è stato uno dei primi a proporre una tesi fortemente antispecista, presentando l’uomo come essere dominato da società superiori. Il libro ’Napoli Topor’, invece, è un po’ biografia immaginaria, un po’ omaggio artistico, un po’ diario di viaggio e un po’ racconto sulla genitorialità. Una storia di legami e di chimere, con un padre e un figlio che condividono una grande passione per Roland Topor.