Fuma ‘erba’ in auto e viene fermato dai carabinieri: a casa ha mezzo chilo di marijuana

Ozzano Emilia (Bologna), 6 marzo 2024 - È stato fermato dai carabinieri per un controllo e quando ha abbassato il finestrino dell'auto ai militari dell'Arma è apparso subito chiaro che l'uomo, un quarantaduenne italiano, avesse con sé marijuana. Sospetto confermato dallo stessa quarantaduenne e dalla perquisizione effettuata a casa dell'uomo, che è stato così denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio.

Il tutto è avvenuto la sera di sabato 2 marzo, quando i carabinieri della stazione di Ozzano, impegnati in alcuni controlli sul territorio degli Stradelli Guelfi, hanno fermato un'auto guidata da un uomo di 42 anni, italiano, celibe, già noto alle forze dell’ordine per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, nel momento in cui l’uomo ha abbassato il finestrino anteriore, hanno immediatamente percepito il tipico odore pungente di marijuana e gli hanno chiesto spiegazioni.

Il quarantaduenne ha subito ammesso di avere con sé dell'erba consegnando ai militari circa tre grammi di marijuana e mezzo grammo di hashish. Nonostante questo i carabinieri hanno però deciso di perquisire l'auto, anche in virtù dell’immotivato atteggiamento di nervosismo assunto dall’uomo: hanno così trovato all'interno di un borsone 45 grammi circa di marijuana.

I militari hanno così esteso i controlli anche a casa del quarantaduenne dove sono stati recuperati 410 grammi di marijuana e 41 grammi di hashish, oltre a due bilancini elettronici di precisione. La droga è stata tutta sequestrata e il quarantaduenne è stato denunciato.