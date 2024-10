Fumetti, disegni e utopia. La personale di Marco Maggi

L’edicola Lino’s, dopo aver riaperto coraggiosamente i battenti a seguito della scomparsa dello storico titolare Lino Neri, guarda avanti e porta una ventata di arte in via del Pratello. È stata inaugurata ieri la prima di una serie di mostre che animeranno lo spazio, da sempre presidio per la comunità del quartiere e punto di ritrovo di tanti bolognesi.

Vivere come nei sogni… è la mostra personale di stampe e serigrafie di Marco Maggi, artista bolognese poliedrico classe 1969, noto anche come deejay con lo pseudonimo di DJ Paglione. Come scrive Stefano W. Pasquini nel testo che accompagna la mostra, "le opere di grafica di Maggi raccontano una realtà illustrativa, dolce e utopica, che deriva dal suo amore per i fumetti, ma anche dalle sue esperienze di grafica pubblicitaria e comunicazione visiva. Così ci imbattiamo in un albero con le mutande, che con ironia ci tiene a ricordarci di prenderci cura della natura intorno a noi. La Statua della Libertà ci osserva con cinismo in un groviglio di segni duocromi, mentre l’ostia consacrata si presenta come un pacchetto di sigarette in My Body, stampa a quattro colori". E ancora: "L’opera più significativa è certamente Revolution, una serigrafia a dieci colori in cui uomini e donne si tengono vicini e leggeri in un abbraccio universale".

Le opere, ideate e prodotte più di vent’anni fa, non sono mai state mostrate al pubblico. La mostra diventa quindi un’importante occasione per vedere lavori che hanno tuttora una valenza politica contemporanea. L’esposizione da Lino’s è accompagnata da una serie di magliette Under Control verde militare, che permetteranno al pubblico di sfoggiare il dissenso di Maggi anche per strada nella vita quotidiana. Le stampe firmare dall’artista e le magliette Under Control realizzate saranno in vendita all’edicola di via del Pratello 68a. Le opere resteranno esposte da Lino’s fino all’11 dicembre per chiunque vorrà ammirarle, oltre che per chi si recherà in edicola come al solito a comprare quotidiani e riviste.

fra. mor.