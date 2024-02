Fumetti, giochi e videogames. Torna in città Nerd Show, l’expo che stupisce e diverte

ll countdown è già iniziato: sabato 17 e domenica 18 febbraio la magia di Nerd Show colora di nuovo i padiglioni del Quartiere fieristico di Bologna. Un evento che celebra la passione per il gioco e il fumetto, oltre 30 mila metri quadrati in cui lo shopping a tema nerd si coniuga con le attività, le dimostrazioni e gli show dal vivo. La manifestazione più divertente dell’anno si appresta a stupire di nuovo gli appassionati di ogni età. Dai cartoni animati alle serie tv, dai giochi da tavolo alla realtà virtuale, dai supereroi americani ai manga: un viaggio multiforme capace di rappresentare la cultura pop nelle sue mille declinazioni.

Tra gli ospiti ci sono Giorgio Vanni e Cristina D’Avena - gli amati interpreti delle sigle animate - ma anche Anna Mazzamauro, la Gialappa’s Band, Dario Moccia e l’artista samurai Tetsuro Shimaguchi. Un’offerta ricchissima a partire proprio dagli oltre 300 espositori che venderanno gadget, action figures, comics, board games e videogames, raccogliendo in un’unica grande mostra mercato tutto ciò che di meglio questo universo ha da offrire. Ma Nerd Show è anche e soprattutto interazione, attività e spettacolo, con una lineup di ospiti straordinari che abbraccia l’intero panorama della cultura pop: gli interpreti delle sigle animate Cristina D’Avena e Giorgio Vanni (quest’ultimo con la sua band, i Figli di Goku) oltre a decine di doppiatori, ai protagonisti della tv dei ragazzi, agli influencer del web. La rassegna si propone ancora una volta come un palcoscenico per esplorare tutte le sfaccettature del mondo nerd, con un occhio di riguardo alla nona arte. L’artist alley più grande d’Italia accoglie oltre 150 fumettisti che disegnano dal vivo, incontrano i fan, espongono e vendono preziosi sketches e tavole originali.