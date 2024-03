Fumettisti e artisti danno vita a Bertoldo

Approda in città la mostra ’Le sottilissime matite di Bertoldo: fumettisti e artisti alla corte del re’, che espone i lavori dei maggiori fumettisti italiani, ma non solo, da Altan a Vauro, passando per Ellekappa, Mauro Biani, Giorgio Carpinteri, Massimo Giacon e Giuseppe Palumbo.

Dopo il battesimo a San Giovanni in Persiceto, paese natale di Giulio Cesare Croce, da domani al 16 marzo in Salaborsa si potranno ammirare le opere di oltre 80 artisti che interpretano il personaggio creato da Croce. Si tratta di interpretazioni originali, create appositamente per questa mostra, dove gli artisti recuperano il rozzo contadino attraverso una chiave di lettura ironica, antropologica o concettuale, a seconda dell’artista che lo (ri)disegna.

Si tratta della prima grande mostra collettiva di opere a fumetti dedicata a Bertoldo, archetipo satirico che ha ispirato artisti di tutto il mondo. La mostra si inserisce nel contesto del 150° anniversario del Carnevale Storico di San Giovanni in Persiceto e nasce da un’idea di Giorgio Franzaroli (fumettista e vignettista satirico) nato e tuttora residente a San Giovanni.

Mostra e catalogo a cura di Giorgio Franzaroli, allestimento a cura di Pierpaolo Cenacchi e Lucia Mattioli. Ingresso libero.