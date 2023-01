Fumettisti e clochard: le vite sotto i portici

di Benedetta Cucci

È uno status symbol della nostra città, con la sua identità di patrimonio Unesco, ma su di lui, nella sua molteplicità, i punti di vista non sono mai abbastanza. Ecco quindi che il portico di Bologna come soggetto architettonico, o i portici, se parliamo invece del luogo nella sua totalità di spazio collettivo e di confine (ma anche casa per chi non ce l’ha), diventa oggetto di studio e immaginario alla base di un workshop curato da Hamelin con il fumettista Miguel Angel Valdivia, che ha coinvolto lo scorso novembre, studenti e studentesse dell’Accademia, artisti emergenti, la redazione del giornale di strada Piazza Grande e alcune persone inserite nei servizi di contrasto alla Grande Emarginazione Adulta. Sono nate così 15 storie di fumettisti e senza dimora riunite nel libro ’A propria misura’, che raccontano, da prospettive diverse, i portici: si va dal fumetto d’inchiesta a storie più intimiste, fino a incursioni nella fantascienza e nel fantastico.

Le tavole originali diventano invece una mostra omonima che si apre oggi in Salaborsa alle 18,30 e che vede tra gli artisti Martina Sarritzu, 30 anni, fumettista di origine romagnola, arrivata in città sette anni fa per studiare all’Accademia e che ha costruito la sua storia attorno al "suo portico", quello dell’ultima frontiera, fuori Mazzini, e alla storia vera del clochard Edison, che aveva scelto di vivere nell’isola pedonale all’angolo fra via Mazzini e via Palagi, morto nel 2017.

Martina Sarritzu, cosa le suscita da sempre l’idea del portico?

"Dici ’portico’ e visualizzi Bologna, anche se io vivo in una zona alla fine dei portici, da quando sono arrivata qui. Quindi per me i portici segnano simbolicamente il limite di dove abito".

La storia di Edison è nota, era un clochard che viveva con la sua roulotte, di cui lei parla nella storia.

"Appena mi hanno parlato dei portici non ho potuto non pensare a dove vivo io e ho avuto un’ispirazione autobiografica. Dove finiscono i portici, quindi, viveva Edison, persona senza fissa dimora, che aveva scelto di abitare sul ‘limite’ tra centro e periferia. E io passando sempre in bici, tornando a casa e aspettando che scattasse il verde, lo vedevo ogni giorno".

Il portico è bellezza ma è anche una possibilità di casa. Come lo era nell’antichità.

"Sì è vero. Io, abitando fuori e muovendomi sempre in bicicletta, i portici li vedo da fuori, passando, difficilmente ci entro. Poi però se mi capita di andare a piedi, ecco che entro in questo mondo pieno di piccole storie dei negozi che ci sono, delle scritte, delle madonnine. C’è da perdersi. E poi ci sono persone che ci abitano e mi è capitato di pensare che io abito da sempre nella stessa casa, perché a Bologna, se lasci casa, difficilmente potrai trovarne un’altra. Si tratta di un’emergenza e i costi sono inaffrontabili".

Che storie sui portici sono venute fuori durante il workshop?

"Valdivia, ad esempio, parlava dello stupore di essere sempre coperti dai portici. Ed è venuto fuori il discorso di un illustratore straniero, che quando è stato a Bologna non aveva capito che si potesse stare e camminare sotto i portici e quindi era arrivato a un appuntamento tutto bagnato in una giornata di pioggia..."