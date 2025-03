Fumetto gay alla gita in biblioteca. La Lega porta il caso in Parlamento

Una bimba di 11 anni dopo un’uscita didattica con la scuola ha portato a casa un libro preso in biblioteca. Si trattava di un fumetto Lgbt, trovato nella sezione ’Giovani adulti dai 12 anni’. E scoppia il caso. La madre della piccola è andata a protestare con il responsabile della Oriano Tassinari Clò, nel parco di Villa Spada. La Lega di Bologna, per voce del consigliere Matteo di Benedetto, dice che "questi libri non dovrebbero stare nelle biblioteche pubbliche, sezioni per i minori. Chiedo al sindaco di adoperarsi per l’immediata rimozione di questi libri propagandistici" e parla di "tendenze indottrinanti ideologiche" nel mondo della scuola "sempre più diffuse, devono finire". Si muove anche Roma per un caso che viene giudicato "inquietante" dal deputato emiliano del Carroccio Davide Bergamini e dal capogruppo in Commissione Cultura della Camera Rossano Sasso: "Noi continueremo a dare battaglia per tenere la propaganda gender fuori dalla portata dei più piccoli".

c. g.