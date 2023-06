Funeral party, una vergogna da condannare

C’è da indignarsi, ma non da stupirsi perché i simpaticoni di Làbas pensando di essere creativi ci hanno abituati ad azioni vergognose. Rappresentano sé stessi. Sono personaggi senza idee che fanno di tutto per farsi notare. La festa che hanno intitolato ’Funeral party’ è una vergogna per la città e mette in imbarazzo il Comune, proprietario dei locali concessi al centro sociale e che in effetti non ha brillato per indignazione. Di sicuro fuori dai riflettori qualcuno dell’amministrazione avrà richiamato all’ordine i responsabili del circolo, ma forse i cittadini si sarebbero aspettati una reazione pubblica più coraggiosa. Ovviamente è insorto il centrodestra.Il viceministro Galeazzo Bignami con altri esponenti di FdI e FI hanno tentato l’altra sera di entrare per rendersi conto della messinscena ma sono stati respinti. Il collettivo Làbas, come era prevedibile, non arretra e con un "non dobbiamo scusarci" in sostanza rispondono "me ne frego". Da sinistra, il deputato Pd Andrea De Maria ha sottolineato che "festeggiare la morte di una persona è vergognoso e inquietante". Nessuno come è prevedibile caccerà dagli spazi pubblici Làbas, ma sarebbe opportuno che il Comune prima o poi almeno desse un segnale energico. Gli strumenti, volendo, non mancano. Anche se l’ideale sarebbe far scendere una valanga di silenzio su Làbas e compagnia. Senza l’eco mediatico e politico si sentirebbero perduti.

