In centinaia al funerale di Brayan, gli amici: “È buio senza di te”

San Lazzaro (Bologna), 10 febbraio 2025 – Centinaia le persone che stamattina si sono riunite in piazza Bracci, a San Lazzaro, per portare l’ultimo doloroso saluto a Brayan Wilxander Mini. Il 22enne ha perso la vita, all’alba di domenica 2 febbraio, mentre era in sella al suo scooter 125. Il giovane, residente col papà e la sorella a Monterenzio, stava percorrendo la via Emilia verso Ozzano quando, all’incrocio con via Kennedy, si è scontrato, fatalmente, con un mezzo Tper che proveniva dalla laterale. Il semaforo a quell’ora era lampeggiante e in tanti, cittadini e politici, nei giorni scorsi, hanno evidenziato come sarebbe urgente pianificare una rotatoria vista la pericolosità dell’incrocio.

Oggi, però, è stata la giornata del dolore e non della polemica. Amici e famiglia di Brayan hanno iniziato a radunarsi dalle 9.30, chi con rose bianche, chi con palloncini bianchi o neri, che sono poi stati fatti volare fuori dalla chiesa. Ad accogliere la bara di Brayan, cosparsa di fiore bianchi, il parroco don Stefano. Con lui, tra le prime file, al fianco di papà Alessandro, la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, e il primo cittadino di Monterenzio, con parte della giunta, Davide Lelli. Così ha parlato don Stefano nell’omelia: “Molte cose della vita, inevitabilmente, ci capitano. Non le scegliamo, nè possiamo evitarle. Dipende, però, da noi scegliere come affrontarle e come viverle. E questo è quello che si evince anche dalle parole della prima pagina della Bibbia: questa cosa è accaduta, Dio ha fatto questo. In momenti così o crediamo, dunque, in un bene superiore o ci cascano le braccia. E come nella Bibbia c’è scritto esistono le tenebre e la luce. E quando scendono le tenebre bisogna cercare quella luce che si cela là in fondo".

A parlare, poi, a nome di tanti amici del 22enne, è stato Emanuele: "Ti parlo da parte di tutti noi. Ci stringiamo ai ricordi che abbiamo di te e di noi e anche se ora fa un male cane la sofferenza che proviamo è niente paragonata all’amore che hai dato a noi e alla tua famiglia, mettendoci sempre davanti a te stesso. Sei la persona più sincera che abbiamo mai conosciuto, e il vuoto che lasci nella nostra vita non potrà in nessuna maniera essere colmato. Ti sei portato via una parte di noi. Crescere con te è stato un privilegio. La tua anima rimane qui con le persone con cui sei cresciuto e che non ti hanno mai voltato le spalle. Dacci la forza di andare avanti perché adesso è come se fosse tutto buio”.