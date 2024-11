Funerale di Concetta Masotti: la data e l’ultimo video

Bologna, 25 novembre 2024 – Sarà mercoledì 27 l’ultimo saluto a Concetta Masotti, la mamma di Danilo che è diventata per tanti un volto familiare, con il suo sorriso contagioso e le parole candide. Il creatore degli Umarell da tempo aveva deciso di documentare il doloroso percorso di chi sta a fianco dei malati di demenza senile, la necessità di tenerli sempre stimolati, di lasciarli abbracciare i loro ricordi lontani e cercare di risvegliare anche quelli più recenti.

Dopo un improvviso peggioramento, Concetta Lodi si è spenta sabato scorso, 23 novembre: aveva 94 ani. Una morte a cui hanno fatto seguito migliaia di messaggi dei suoi affezionati follower. Ora il messaggio del figlio Danilo: mercoledì 27 la camera ardente resta aperta dalle 9 alle 9,45 nella camera mortuaria dell’ospedale Sant’Orsola (viale Giambattista Ercolani 4/3). La messa si tiene alle 10,15 nella chiesa di San Girolamo della Certosa di Bologna.

"Grazie di cuore a chi potrà esserci. Per chi non potrà partecipare, vi salutiamo condividendo l’ultimo video che abbiamo realizzato insieme – scrive Danilo Masotti –. Mia mamma continuerà a vivere nei ricordi custoditi qui (sui social, ndr) e sul canale YouTube Memorie perdute, dove resteranno tutti i video che ci/vi hanno accompagnato in questo viaggio. Grazie, Danilo e Concetta”.