I ricordi di Pecci e Colomba al funerale di Cresci: “Guerriero, quanto cose ci hai insegnato”

San Lazzaro (Bologna), 16 agosto 2025 – Per dipingere la grandezza di Franco Cresci si può scorrere la lista dei tanti ex compagni di viaggio, dentro il rettangolo verde e in panchina, che stamattina, nel giorno dei funerali, hanno voluto rendergli omaggio nella chiesa di San Disma e San Carlo di San Lazzaro.

E insieme citare le parole toccanti che la figlia Barbara ha speso in ricordo dell’ex difensore rossoblù scomparso mercoledì all’età di 79 anni

“Papà, sei sempre stato il mio eroe indistruttibile e quando la malattia ha bussato alla tua porta sei diventato un guerriero che le ha dato parecchio filo da torcere. Te ne sei andato nell’indifferenza di tanti, ma io voglio ringraziare quelli che ti sono stati vicino”.

Sopra, Eraldo Pecci durante la funzione nella chiesa di San Disma e San Carlo

A salutare il guerriero buono che con oltre quattrocento presenze avrà sempre un posto speciale nella storia del Bologna c’erano, oltre alla moglie Graziella (“la nostra vera roccia”, l’ha definita Barbara) e alla nipote Giulia, gli ex compagni di squadra Pecci, Colomba, Poli, Trevisanello e Massimelli.

E poi, in ordine sparso, tra i tanti che hanno incrociato la doppia parabola del Cresci calciatore e allenatore: Alberto Bollini (l’attuale ct dell’under 19 azzurra), Fausto Franchini, Gianni Galli, Willy Pederzoli, Biagio Dragone, Claudio Carlotti, Paolo Maini, Claudio Treggia, Niccolò Rocco di Torrepadula.

Il Bologna, che ha portato in chiesa un gonfalone del club, aveva i volti di Carlo Caliceti e Gloria Gardini. Ma erano presenti anche due pezzi di storia della curva rossoblù come ‘Beba’ Torrisi e Henni Guidetti. Nella sua omelia, don Matteo Prosperini ha ricordato “il Franco che diventando calciatore aveva coronato il sogno che aveva da bambino all’oratorio e che ha chiuso la carriera dedicandosi proprio ai bambini”, ovvero ai giovani aspiranti calciatori.

“Se giochi più di quattrocento partite con la maglia del Bologna un motivo c’è”, dice Pecci celebrando la grandezza dell’uomo e del calciatore.

Franco Colomba

“Davanti alla difesa sapeva fare tutti i ruoli, anche il mediano”. “Ciao Francone – ha scritto Colomba sul suo profilo Instagram –. Quante randellate mi hai dato e quante cose mi hai insegnato che mi hanno fatto capire che il calcio non era solo ‘tacco e punta’ ma anche volontà, sudore e sacrificio”.

“Gli feci da vice a Crevalcore – ricorda Bollini –. Aveva una capacità gestionale unica: quando guidava una squadra lo spogliatoio diventava subito un gruppo di amici”.

Potere di un uomo speciale, le cui spoglie riposeranno nel cimitero di Ozzano Emilia.