Funerale Fallou Sall oggi, ‘La libertà’ di Gaber per l’ultimo saluto al 16enne ucciso in via Piave a Bologna. La diretta

Bologna, 11 agosto 2024 – Una folla composta di persone è arrivata questa mattina in Certosa, dove è stata allestita la camera ardente, per l’ultimo saluto a Fallou Sall. Il sedicenne è stata ucciso con una coltellata al cuore al termine di una lite tra giovanissimi mercoledì scorso in via Piave.

Un omicidio per cui è stato fermato e ora si trova nel carcere minorile del Pratello un suo coetaneo. In Certosa è un via vai continuo di persone, soprattutto amici, compagni di scuola del Bellini e della squadra di football americano della Doves Bologna di cui il ragazzo faceva parte. Il silenzio è spezzato solo dal pianto di chi gli voleva bene: nonna Loredana accarezza il nipote, lo sguardo è perso, incredulo. Papà Mao e mamma Danila abbracciano i presenti, in una condivisione composta e dolorosa.

Al termine della camera ardente, il rito funebre continuerà nel cimitero di Borgo Panigale.