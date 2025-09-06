Funerale di Giacomo Guidi morto in parapendio: rose bianche e rombo di motori all’ultimo saluto

Minerbio (Bologna), 6 settembre 2025 - “Lasci in noi un vuoto incolmabile. Quando alzeremo il naso all’insù per guardare il cielo continueremo sempre a cercarti”. È una cascata di rose bianche a vegliare su Giacomo Guidi nel suo ultimo viaggio, il giovane residente a Minerbio e morto domenica scorsa in un incidente con il parapendio sull’Appennino Toscano, nei pressi di Firenzuola, il giorno prima di compiere 37 anni.

All’ombra degli alberi del Parco 2 agosto 1980, luogo in cui questo pomeriggio familiari e amici si sono riuniti per l’ultimo saluto, solo una dolce melodia e un lungo fiume di ricordi interrompono il silenzio. Parole rotte dal pianto, ma in grado di mantenere vivo il ricordo di Giacomo e “il segno che ha lasciato nelle nostre vite”.

A unirsi al cordoglio dei familiari di Giacomo Guidi tantissimi amici e colleghi, stretti in un unico e lungo abbraccio (Foto De Cupertinis)

“Ti cercheremo nei gesti e nei pensieri di tutti giorni. Ci conoscevamo da una vita e in te abbiamo sempre trovato una persona pronta ad aiutarci in qualsiasi momento - racconta un amico -. Riuscivi ad ascoltare i nostri problemi nel profondo fino a trasformarli in pensieri positivi. Ci hai insegnato a vivere le esperienze fino in fondo. E quando coltivavi una passione ti ci buttavi a capofitto senza sosta. Sei sempre stato una persona da seguire e dalla quale potere imparare molto. Ora sei volato troppo in alto, ma quando guarderemo le stelle continueremo a cercarti”.

A unirsi al cordoglio dei familiari, tantissimi amici e colleghi, stretti in un unico e lungo abbraccio. “Eri un uomo deciso e determinato, con coraggio e dedizione affrontavi ogni sfida. La tua energia riempiva ogni spazio e trasformava ogni momento in un avventura memorabile”. Al termine della cerimonia funebre, un lungo applauso e il rombo dei motori ha poi accompagnato Giacomo nel suo ultimo viaggio. “Tu ci sei sempre stato - ricordano gli amici -. Sei lì, sei qui e sei ovunque: sei in ognuno di noi e sempre lo sarai. Questa è la nostra certezza”.