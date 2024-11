“E’ il mio primo funerale di una influencer”: l’omaggio del prete per l’addio a Concetta Masotti

Bologna, 27 novembre 2024 – E per Concetta arrivò l’omelia funebre da influencer. Del resto, proprio una persona influente è stata la madre di Danilo Masotti, il creatore degli Umarell, mancata ai suoi cari sabato scorso a 94 anni. Perché negli ultimi anni della sua vita è diventata un personaggio pubblico, testimonial di un’Italia sofferente di demenza senile.

E questo grazie proprio a un’intuizione del figlio che iniziò a girare dei video in casa di riposo, per raccontare attraverso il loro dialogo molto particolare, una malattia che affligge tantissime persone, dando una rinnovata speranza e regalando preziosa vicinanza a tante famiglie che accudiscono i propri malati, anche come caregiver.

“Questo è il primo funerale che celebro di un’influencer - dice padre Francesco, dei Passionisti, parlando al centinaio di persone accorse, anche da altre città - e spero che questa funzione di influencer possa esercitarla dal Paradiso e intercedere col Padre”.

Ha avuto un ricordo anche per Danilo, creatore degli Umarell: “Al cantiere ci mette un vecchietto, questo è cristianesimo vissuto”. E giunto alla preghiera dei fedeli l’apice di questa omelia così interprete dei tempi d’oggi: “Per i 35.000 che hanno messo un cuoricino sui social per Concetta, mostra Signore la tua misericordia”.

La reazione di Danilo Masotti e della sua famiglia è stata di sorpresa: “Una piacevole sorpresa, che ci ha strappato un sorriso”. E non è mancato il post per ringraziare tutti per l’affetto: “Grazie a tutte e a tutti quelli che oggi sono passati a salutare mia mamma che mai e poi mai si sarebbe aspettata un amore così grande. Grazie anche a tutte e a tutti quelli che non sono potuti venire: la vostra presenza si sentiva lo stesso, eccome che si sentiva. Concetta se n’è andata all’improvviso, se n’è andata da star. Aveva perso la memoria, ma in molti di voi rimarrà un ricordo indelebile di lei. Non è mica poco. Ciao mamma, ti voglio bene”.