L’addio commosso a Ciavarella: un maestro di jazz e solidarietà

Bologna, 17 maggio 2025 – Tanta gente comune e vip del mondo dello spettacolo, oggi nella chiesa parrocchiale di Santa Rita, in via Massarenti, hanno reso omaggio a Teo Ciavarella, uno dei più grandi pianisti jazz del panorama nazionale, morto il 15 maggio a 65 anni a causa di una rara malattia oncologica. Amatissimo, e molto noto in città, dove aveva scelto di vivere e lavorare, era sempre pronto a spendersi per eventi di beneficenza e, soprattutto, a trasmettere il suo talento e le sue conoscenze ai giovani.

8 foto Commosso addio al grande musicista jazz: tanti i volti noti per il funerale di Teo Ciavarella, scomparso a Bologna a 65 anni

Nella sua lunghissima carriera infatti, è stato docente al Conservatorio di Ferrara e poi di Bologna. Per conto dell’Alma Mater ha diretto l’Ochestra Jazz e curato il festival Alma Mater Jazz: un evento unico in Italia, da lui stesso creato, dove invitava le big band universitarie da tutta Europa. Impossibile non ricordare il suo legame con Lucio Dalla, che lo ha visto numerose volte a fianco dell’artista in performance sempre intense e commoventi. Del resto lo stesso Ciavarella più volte ha reso omaggio a Dalla nella sua casa museo di via D’Azeglio. Il suo talento era particolarmente apprezzato anche da Pupi Avati che lo ha voluto in una serata a Ravenna Festival. Tra i presenti, c’erano anche il produttore de Il Volo, Michele Torpedine, e l’attrice Virginia Raffaele, con la quale ha lavorato e scritto le musiche per i suoi spettacoli. Presente anche Vinicio Capossela, che con Ciavarella ha avuto una lunga frequentazione, fino al tour di ’Conciati per le feste’. Il mondo del jazz era presente numeroso nella chiesa di Santa Rita, da Checco Coniglio fino a Roberto Costa, Massimo Tagliata, Flavio Piscopo e tanti altri. Anche il sindaco Matteo Lepore e l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo hanno voluto rendere omaggio non solo al talento di un figlio adottivo di Bologna (era nato a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia), ma soprattutto a un uomo gentile, capace di rispondere sempre con un sorriso e che ha costruito un mondo a tempo di jazz.