Funerale Yahya, a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore. “Troppo tardi”

Bologna, 21 giugno 2025 - Sono tantissime, circa 200, le persone riunite al funerale di Yahya ElKhodary, 16enne palestinese di Gaza, morto di tumore mercoledì notte, a poche settimane dall’arrivo a Bologna per potersi curare.

Con la mamma e le due sorelline era arrivato sotto le Torri un mese fa in condizioni già molto gravi (era malato da un anno). Nonostante le cure ricevute al Sant’Orsola e all’hospice pediatrico Seràgnoli, non c’è stato nulla da fare.

Un momento di grande tristezza, ma anche di denuncia pubblica. “Perché la storia di Yahya non venga strumentalizzata - spiegano gli amici del ragazzo e la comunità palestinese presente -, ma serva a denunciare il genocidio in corso, che ha portato alla distruzione di tutte le strutture ospedaliere, e del blocco israeliano, che non ha permesso l’entrata di medicinali e di materiali utili al trattamento”.

Madrid: la famiglia rimane a Bologna

Il funerale di Yahya è una cerimonia sociale, dunque a carico del Comune. Matilde Madrid, assessora al Welfare, sicurezza e protezione civile, spiega che la mamma e le sorelle minori del ragazzo rimarranno a Bologna “grazie a tutto il sistema di accoglienza preparato: alloggi, supporto alle necessità quotidiane, mediazione linguistica e orientamento legale - spiega Matilde Madrid, assessora al Welfare, sicurezza e protezione civile -. Nel gruppo di persone che dovevamo accogliere per il ricongiungimento familiare, ci sono alcuni bambini che sono stati gravemente feriti dall’esercito israeliano mentre erano in attesa di cibo. Il tempo passa e il massacro non si ferma. Per questo chiediamo di esfiltrare dalla Striscia le persone che necessitano di mettersi in salvo e di ricevere cure altrove”.

Lafram: Yahya è arrivato tardi

“Grazie ai corridoi umanitari Yahya è riuscito ad arrivare a Bologna, ma è arrivato troppo tardi - dice Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle comunità islamiche d’Italia -. Da mesi, nella Striscia, non ci sono più strutture adatte per le cure, e se avesse iniziato le terapie a Gaza forse sarebbe ancora tra di noi. Non possiamo negare la responsabilità politica diretta, non possiamo continuare ad abbassare la testa davanti a un criminale di guerra come Benjamin Netanyahu”.