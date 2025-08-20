Strazio ai funerali di Alessandro, morto punto da un calabrone: “Ma il nostro amore non finirà qui”

Bologna, 20 agosto 2025 - “Era in grado di lasciare amore ovunque andasse. Ma soprattutto sapeva entrare nella vita delle persone con delicatezza e rimanerci per sempre”. È una corona di fiori bianchi ad accompagnare Alessandro Bologna nel suo ultimo viaggio, insieme ai ricordi dei tanti che lo hanno conosciuto e che, questa mattina, si sono ritrovati nella chiesa di San Lazzaro per dare l’ultimo saluto all’imprenditore sessantenne, morto dopo la puntura di un calabrone.

Dolore al funerale di Alessandro Bologna, l’imprenditore deceduto dopo la puntura di un calabrone (foto Schicchi)

Era lo scorso 6 agosto quando l’uomo, mentre si trovava nella sua auto, è stato punto dall’insetto che gli ha provocato uno shock anafilattico. Da quel momento, l’imprenditore era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore, dove è morto lo scorso sabato.

“Alessandro è stato per me un compagno, un rifugio, una casa. Mi manca come l’aria e non riesco ancora a credere che non ci sia più. In questi dieci anni abbiamo condiviso qualsiasi cosa insieme e il nostro amore, nonostante tutto, non finirà qui”, ha ricordato la compagna

.

I funerali di Alessandro Bologna a San Lazzaro (foto Schicchi)

"Non solo un lavoro, ma un sogno coltivato e costruito con le loro mani nel tempo” ha poi spiegato Marisa Paola Fontana, amica di famiglia, che insieme a Katia Truffa ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe in nome di Alessandro proprio per aiutare la sua compagna. “E’ una causa che ci sta molto a cuore perché, in questo tragico momento, Angela ha bisogno di tutto il nostro aiuto e supporto. Insieme hanno condiviso dieci anni, senza mai separarsi, nemmeno un giorno. Ora, trovandosi da sola, ha dovuto chiudere la struttura che rappresentava l’unica fonte di reddito. Anche la più piccola donazione e un gesto di solidarietà possono fare la differenza: noi continueremo sempre a starle accanto”.

Fuori dalla chiesa di San Lazzaro, in piazza Bracci, il lungo silenzio è interrotto soltanto dai ricordi sussurrati che, come un filo invisibile, sembrano intrecciarsi l'uno con l'altro. “In questo momento c’è solo dolore – continua Fontana -. Alessandro era una persona splendida, sempre di buon umore e le persone che lo hanno conosciuto, ne sono certa, lo ricorderanno sempre per il suo sorriso. Mi è stato accanto in ogni momento di necessità, anche quando lo scorso anno sono stata colpita dall’alluvione. Alessandro e Angela si sono subito rimboccati le maniche per aiutarmi. Lascia un vuoto incolmabile”.