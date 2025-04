Da Bologna a Roma per i funerali di Papa Francesco: un pullman di Petroniana Viaggi, come prenotarsi

Bologna, 22 aprile 2025 – Da Bologna in pullman o in treno per seguire i funerali di Papa Francesco. Petroniana Viaggi, agenzia connessa alla Curia bolognese, sta organizzando il viaggio per portare i fedeli a Roma alle esequie di Bergoglio, che saranno sabato 26 aprile alle 10, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro.

La Liturgia esequiale sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio.

Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l'Ultima commendatio e la Valedictio.

Di seguito il feretro di Papa Francesco sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Viaggio in pullman e treno

Le iscrizioni sono aperte e, al momento, sono circa 100 le adesioni confermate. Dati i tempi ristretti e il ponte del 25 aprile, "abbiamo deciso di optare per un pullman e uno in opzione – afferma il presidente Andrea Babbi –. Ci stiamo occupando anche dei posti in treno, ma con il weekend del ponte è complicato, perché i mezzi sono tutti occupati". Esclusa per questo motivo l'ipotesi di un treno charter.

Come prenotare la trasferta a Roma

Le iscrizioni e le prenotazioni in agenzia sono aperte. Per informazioni, il numero da contattare è 051 261036.

Orari e costi, le informazioni utili

La partenza in pullman è prevista nel cuore della notte, intorno alle 3 del mattino, con rientro sotto le Due Torri nella stessa giornata. Per chi, invece, si sposterà in treno, i primi disponibili saranno all'alba. Per i pullman, il costo dovrebbe essere tra i 50 e i 60 euro, mentre tra gli 80 e i 100 per il treno.