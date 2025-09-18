Va a funghi e scivola in un canalone per 30 metri: è grave

Bologna, 18 settembre 2025 – Un cercatore di funghi è caduto e scivolato per ben 30 metri in un canalone nei pressi del rifugio Segavecchia nel Comune di Lizzano in Belvedere che si trova nel comprensorio appenninico bolognese del Corno alle Scale.

Le operazioni di salvataggio del Soccorso alpino e dei Vigili del Fuoco

L’uomo di 73 anni residente a Bologna, insieme ad amici era andato in cerca di funghi nella zona di Pianaccio imboccando il sentiero Cai 113 che da Monteacuto delle Alpi porta verso l’Acerolo, passo della Donna Morta. Mentre era intento a cercare i funghi é caduto in un canalone per una trentina di metri fermandosi contro un faggio.

Ad accorgersi sono stati gli amici che hanno dato subito l’allarme. Erano da poco passate le 8.15 quando sono stati attivati i soccorsi. La Centrale operativa Emilia Est ha inviato il Soccorso alpino e speleologico, stazione Corno alle Scale, l'elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un tecnico di Elisoccorso del Cnsas e i Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato raggiunto in breve tempo dal mezzo aereo che ha sbarcato il personale con il verricello in quanto era praticamente impossibile atterrare in zona. Si tratta di un serio politrauma che il medico anestesista ha provveduto a stabilizzare.

L'uomo è sempre rimasto cosciente. Difficoltoso e complesso è stato il recupero del paziente. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per aprire un varco che consentisse il recupero della barella. Recuperato con il verricello, l’anziano è stato trasferito all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità.

Non sono rari i casi di cadute e malori che coinvolgono i cercatori di funghi, giusto una settimana fa un uomo di 78 anni era deceduto nei boschi, intorno a Castiglione dei Pepoli, mentre cercava i funghi.