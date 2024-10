Fungaiolo disperso salvato dai carabinieri

Giovedì pomeriggio i carabinieri della stazione di Grizzana Morandi e Monzuno hanno soccorso un anziano che si era perso nel bosco. Mentre era impegnato nella raccolta dei funghi, l’uomo si è reso conto di aver perso l’orientamento e di non essere più in grado di ritrovare il sentiero che gli avrebbe permesso di ritornare alla propria auto.

A quel punto, il malcapitato ha allertato i soccorsi e condiviso la sua posizione: i carabinieri si sono immediatamente mobilitati per raggiungerlo prima del calar del sole. Nel corso delle operazioni, gli agenti sono stati supportati dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. Il lavoro in sinergia dei soccorritori ha permesso di rintracciare il disperso in tempi brevi. L’uomo sulla settantina, fortunatamente illeso, ha così potuto fare ritorno a casa ed ha espresso la sua profonda gratitudine alle forze dell’ordine per il provvidenziale intervento.

Nei suoi presidi di comando stazione al di sopra dei mille metri, l’Arma dei carabinieri può contare su personale specializzato ed esperto nelle attività in alta quota.

Per praticare in sicurezza attività fisiche come le escursioni o la raccolta dei funghi in montagna è necessario prendere le giuste precauzioni. La prima indicazione è quella di affrontare lo sforzo fisico solo dopo essersi alimentati a sufficienza ed evitare di spingersi oltre i propri limiti di resistenza fisica. È buona norma controllare preventivamente le previsioni meteo e comunicare ad altre persone il proprio itinerario e l’orario di ritorno previsto. Necessario portare con sé un abbigliamento a strati e tutto l’occorrente per fronteggiare situazioni di emergenza. In caso di escursioni sui ghiacciai o su terreni particolarmente difficili è consigliabile fare riferimento a una guida esperta. Quando si procede in cordata, bisogna evitare azioni rischiose per gli altri. È bene seguire con attenzione la segnaletica ed evitare di avventurarsi in escursioni solitarie.