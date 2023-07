Fuochi d’artificio alla sagra Troppo vento, divampa l’incendio Cittadini inferociti con il prete

OZZANO (Bologna)

"Ma era propio necessario lanciare i fuochi di artificio alla sagra patronale? Magari no, visto che un’intera area residenziale ha rischiato di prendere fuoco... E proprio mentre, da giorni, non si fa che parlare di incendi che devastano città e campagne in mezza Europa...". Sono proprio arrabbiati alcuni cittadini di Ozzano dell’Emilia, un paese della cintura metropolitana bolognese, dove, martedì sera, al culmine della consueta festa di San Cristoforo, i giochi pirotecnici per poco non hanno incendiato il nuovo quartiere di via san Cristoforo. Complice un vento caldo che, nella serata del 25 luglio, soffiava ben più forte del normale e che ha trasportato lontano i lapilli, causando un rogo che ha lambito edifici e auto.

Gli abitanti sono arrabbiati anche perché, dicono, avevano avvertito dei rischi gli organizzatori. "Lo avevamo detto che il vento era troppo forte e che sarebbe stato pericoloso, ma non ci hanno ascoltato e in pochi secondi i campi vicini a casa nostra hanno preso fuoco con fiamme alte quanto il secondo piano". A raccontare l’accaduto è Annalisa, che si fa portavoce anche di altri condomini: "I fuochi sono stati accesi alle 23 circa. Poco dopo l’accensione, le scintille hanno iniziato a cadere ovunque, sui balconi, sui tetti dove sono alloggiati i pannelli fotovoltaici, nei giardini. È stato necessario l’intervento dell’autobotte e dei vigili del fuoco. C’è voluto parecchio per domare l’incendio. Ora verificheremo i danni, stiamo valutando di fare un esposto ai carabinieri".

Il sindaco Luca Lelli declina ogni responsabilità: "L’autorizzazione è stata data dal Suap e non con deroga del sindaco e l’organizzazione era in mano alla parrocchia. Dispiace per quanto accaduto anche se erano state prese precauzioni, i campi adiacenti erano stati bagnati e l’autobotte di emergenza, poi usata, era sul posto". Il parroco, don Severino Stagni, minimizza: "Bisogna sdrammatizzare, non si è trattato di nulla di grave, l’incendio è stato domato in fretta. Avevamo tutte le autorizzazioni necessarie e tutto ciò che poteva servire in emergenza come, infatti, è stato".

Zoe Pederzini