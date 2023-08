Fuochi d’artificio dopo il matrimonio in piazza Maggiore a Bologna: denunciato lo sposo

Bologna, 4 agosto 2023 – Festeggiamenti che forse si sono spinti un po’ oltre. Questa mattina il personale della polizia in servizio in piazza Maggiore è intervenuto dopo che un gruppo di persone invitate ad un matrimonio hanno acceso alcuni fuochi d’ artificio. Precisamente, ad accendere la miccia era stato lo sposo che è stato denunciato per procurato allarme e accensione pericolosa. A finire nei guai è stato un uomo trentenne di origine marocchina.

I ripetuti scoppi, amplificati dai palazzi del centro, hanno causato infatti molto spavento tra i residenti, svegliati di soprassalto. Nessuno è rimasto ferito.