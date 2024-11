Fuoco e tanto fumo, paura in una palazzina. Intossicata anche una bambina di un anno

Il tetto a fuoco, il fumo che aveva invaso ogni angolo della palazzina. È stata una notte di paura quella tra martedì e mercoledì, per i quindici residenti di una palazzina di via Nazionale a Lizzano, la maggior parte bambini, dove un incendio, partito con tutta probabilità dalla canna fumaria, ha devastato uno degli otto appartamenti e danneggiato in maniera grave il locale di una seconda abitazione.

Tutto è iniziato poco prima delle 21, quando gli abitanti della palazzina hanno chiamato i soccorsi perché le fiamme avevano attaccato il tetto e stavano espandendosi al resto dello stabile. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Vergato con i volontari di Gaggio e poi altre due squadre di pompieri in appoggio. Intanto, i carabinieri della stazione di Lizzano e della compagnia di Vergato erano già arrivati anche loro, per aiutare i residenti ad abbandonare lo stabile in via precauzionale. Malgrado il repentino intervento dei militari dell’Arma, che hanno portato genitori e bambini fuori al sicuro, molti di loro avevano già inalato fumo.

In tutto, sono state soccorse quindici persone, tutte residenti nel complesso abitativo, che sono state affidate alle cure dei sanitari del 118: di queste, nove sono minorenni, e tra loro è stata portata in salvo anche una bimba di un anno appena.

Tutti i residenti, per accertamenti, sono stati accompagnati negli ospedali Maggiore di Bologna e di Porretta Terme per lievi intossicazioni da fumo, alcuni sono stati dimessi nelle ore successive. Intanto, in via Nazionale i vigili del fuoco avevano domato in breve tempo le fiamme, riuscendo così a risalire alla plausibile causa del rogo: un malfunzionamento della canna fumaria, che si è incendiata, con le fiamme che hanno subito attaccato il tetto della palazzina. Al termine degli accertamenti e della bonifica, un appartamento dello stabile è stato dichiarato inagibile, così come una stanza di un’altra abitazione limitrofa. Ad eccezione degli inquilini dell’appartamento distrutto dal fuoco, tutti quanti gli altri sono potuti rientrare nelle loro case una volta completato il lavoro dei vigili del fuoco.

n. t.