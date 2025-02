"Fuori da Villa Angeli i minori pericolosi"

Furti, vandalismi, minacce e intimidazioni. Situazione pesante quella che denunciano i residenti di Borgonuovo e Pontecchio Marconi, le frazioni di Sasso prossime a Villa Angeli, dove da oltre un anno è attivo un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dove si succedono con frequenza preoccupante gravi fatti di criminalità. Minacce, incendi, eccessi di droga e alcol con aggressioni alle forze dell’ordine, che travalicano lo stretto perimetro del parco della villa di via Vizzano, e coinvolgono i centri abitati della zona, come è emerso nell’incontro di martedì mattina in Prefettura, dove si è svolto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza al quale, insieme alle autorità di pubblica sicurezza, ha partecipato anche il sindaco di Sasso, Roberto Parmeggiani.

"A Borgonuovo e Pontecchio i cittadini segnalano sempre più frequentemente una situazione grave, con episodi di prevaricazione, minacce e anche reati e furti al centro commerciale e alla Coop. Io stesso sono testimone di questi fatti. Sono molto preoccupato e ho chiesto questo incontro dove ho posto questa situazione che vede un aumento dei casi di furto e taccheggi, portando all’attenzione del Prefetto Enrico Ricci, del Questore Antonio Sbordone e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti al tavolo, le segnalazioni giunte da cittadini, tra cui alcuni giovani, importunati o minacciati da gruppi di minori accolti presso la struttura di Villa Angeli".

"Va anche spiegato che i minori non accompagnati affidati alla cura del gestore sotto la responsabilità della Prefettura non appartengono alla categoria di rifugiati o sbarcati sulle coste italiane ed accolti nella residenza di Sasso – aggiunge il primo cittadino –. Sono invece minori portati qui come effetto di operazioni di ‘rintraccio’ avvenute entro e fuori la regione. Molti di essi hanno già fatto esperienze di clandestinità e alcuni risultano inseriti in reti criminali e questo rende ben più complicata l’opera del gestore e in più occupa le forze dell’ordine locali, impossibilitate a gestire tanti interventi come quelli che si sono resi necessari negli ultimi giorni. Col risultato che si sottraggono energie e presenze sul resto del territorio". Da qui la richiesta del sindaco di accelerare le procedure di allontanamento dei soggetti pericolosi e di potenziamento dei controlli a supporto dei carabinieri della locale stazione e della polizia locale.

