Fuori i giovani talenti In mostra con Opentour

di Benedetta Cucci

Un’iniziativa unica in Italia per un’Accademia che cresce i professionisti dell’arte di domani: Opentour torna in città da oggi al 25 giugno con la curatela di Carmen Lorenzetti e Giuseppe Lufrano. Nella pratica succede che 400 studentesse e studenti del dipartimento di Arti Visive e di Progettazione e arti applicate, partecipano a due eventi che permettono loro di misurarsi col momento espositivo così fondamentale nell’affermazione di una maturità.

Oggi dalle 10 alle 18,30 si aprono le porte dell’Accademia di Belle Arti con ’Openshow’, ovvero la creatività contenuta in un percorso installativo dove il pubblico (tutti possono partecipare) potrà osservare lo stile che trova un suo linguaggio, soprattutto degli studenti del triennio. Da giovedì 22, invece, dalle 15 alle 23 è il momento di ’Giovani talenti in galleria’: tra le strade e le piazze della città l’Associazione Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea Confcommercio Ascom Bologna, con la bellezza di 28 gallerie e spazi privati, accoglie giovani e promettenti talenti (in particolare del biennio specialistico e dell’ultimo anno del triennio) da tenere d’occhio. Potrebbero essere le scoperte del mercato che verrà.

Opentour, come ricorda Beppe Lufrano, nacque nove anni fa da un’idea di Luca Caccioni, per fare entrare gli studenti nel mondo professionale delle esposizioni. "Caccioni – ricorda Lufrano, mandando un saluto affettuoso all’amico professore e artista in un momento un po’ difficile – mise a disposizione i suoi studenti negli spazi dell’Accademia e oggi questo momento, che non è un ’saggio finale’, è diventato così importante". È davvero un’occasione preziosa per mettere in mostra e apprendere al tempo stesso qualcosa di nuovo. "Una osmosi che genera uno scambio e che arricchisce chi ne prende parte e lo coinvolge nella formazione di un patrimonio artistico e culturale di tutti" sottolinea la direttrice dell’Accademia Cristina Francucci con anche la presidente Rita Finzi, che, con questo evento, chiude il suo lavoro, invece, di presidente della Fondazione Zucchelli, passando il testimone a Jadranka Bentini. Intanto domani alle 17, nella prestigiosa cornice della Salaborsa, apre al pubblico ProgettAzione, mostra che include i migliori lavori artistici e progettuali degli studenti dei due Bienni della Scuola di Scenografia e sabato 24 giugno alle ore 18.30, all’interno della Corte del Terribilia dell’Accademia di Belle Arti, verrà assegnato Art Up 2023, il premio ideato dalla Fondazione Zucchelli con una giuria presieduta da Lorenzo Balbi, direttore artistico di MAMbo.