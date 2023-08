Fuorisede, una stanza costa più che a Roma

Sotto le Due Torri aumenta di circa un terzo (+33%) l’offerta di alloggi per studenti universitari (e lavoratori) fuorisede. Quanto agli affitti, se Milano – con un costo medio delle stanze singole di 626 euro al mese – rimane inarrivabile al primo posto in Italia, Bologna supera per la prima volta Roma: per potersi permettere una stanza tutta per sé, nella nostra città bisogna mettere a budget 482 euro, contro i 463 euro nella Capitale.

Diversa la situazione se si vanno ad esaminare i prezzi del posto letto in doppia. Se il capoluogo lombardo conserva la prima posizione a 348 euro, Bologna scivola al quinto posto, con 249 euro.

Il dato è ancora in crescita: +8% rispetto a un anno fa. Ma – secondo i dati elaborati da Immobiliare.it – le Due Torri stanno perdendo appeal. La domanda dei fuorisede, forse scoraggiati dai prezzi e dalla difficoltà di trovare un alloggio decoroso a canoni accessibili, è calata infatti del 14%, spostandosi sempre di più verso i comuni del primo hinterland.

La domanda, comunque, continua a crescere, influenzata dalla coda lunga dei rientri post-Covid: la richiesta per le singole è infatti salita del 27% rispetto al 2022.

Il boom di alloggi disponibili si registra in città che stanno scoprendo l’offerta di soluzioni in condivisione: Brescia, Latina, Trieste, Modena, Messina e Catania registrano infatti crescite nei numeri dell’offerta superiori al 50% rispetto a un anno fa.

I piccoli proprietari stanno valutando con interesse queste formule di locazione e qui l’offerta sta anticipando la domanda, con una ragionevole attesa a settembre di prezzi calmierati dalla competizione di mercato.

"La crescita degli alloggi disponibili – afferma Carlo Giordano, Board Member di Immobiliare.it – porterà a un miglior equilibrio tra domanda e offerta che, finalmente, darà un freno alla risalita dei canoni di locazione".

Una tema caldissimo è quello degli affitti turistici. "Nel momento in cui i proprietari decidono di entrare nel mercato delle stanze o dell’affitto turistico di breve termine – riflette ancor Giordano – ne risulta una diminuzione degli immobili proposti in quello dell’affitto tradizionale di lungo periodo (contratti 4+4 o 3+2 a canone concordato)".

Nel nostro Paese, "lo sviluppo immobiliare è fermo da anni e questo aumenta la probabilità di trovarsi ad affrontare, nel medio periodo, un nuovo caro affitti legato alla scarsità di offerta destinata ai giovani lavoratori o nuove coppie che cercano la loro casa in queste città".