Fuoristrada con le ruote a terra Caccia a telecamere e siti per trovare i vandali green

In Italia, prima di via Bellinzona, i ‘Tyre extinguishers’ si erano appalesati solo a Milano. E a Bologna di questo movimento di ‘sgonfiagomme’ di moda in Gran Bretagna era arrivata solo voce. Nessun collegamento, al momento, conj i movimenti ambientalisti locali. Per questo sono complesse le indagini che la Digos sta portando avanti, per individuare l’autore (o gli autori) del blitz notturno in danno ai Suv e ai loro proprietari. Per il momento, neppure le telecamere vengono in soccorso degli accertamenti della polizia: nelle zone dove questa nuova frangia ambientalista ha colpito, infatti, non ce ne sono.

Gli investigatori hanno sequestrato i volantini con le rivendicazioni lasciati sui parabrezza delle auto ‘sanzionate’ e ascoltato i cittadini residenti nelle vie della zona Saragozza e dei Giardini Margherita, per individuare eventuali testimoni delle azioni. Al setaccio anche la rete, per trovare collegamenti. Al momento, ancora la polizia non ha ricevuto denunce da parte dei proprietari dei Suv.

"C’è la Digos che sta lavorando per capire se il gesto è riconducibile a quel movimento ambientalista oppure a qualche balordo locale", ha spiegato in merito il questore Isabella Fusiello, che ha aggiunto che si tratta di "un gesto simbolico" e che "abbiamo indizi su chi può aver commesso un fatto del genere. Loro hanno semplicemente sgonfiato gli pneumatici, un gesto dimostrativo sicuramente proveniente da qualche movimento ambientalista. Sono indizi, ma non è escluso che possa essere anche un fatto riconducibile a una criminalità comune". Il questore poi, in merito all’assenza di telecamere in quella parte di città, ha spiegato che "il sindaco sta provvedendo in questa direzione. So che ci sono diversi progetti approvati, il Comune sta operando e a breve inizieranno i lavori".

Nicoletta Tempera