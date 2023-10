Furbetti del Reddito, 40 nei guai. Percepiti senza diritto 430mila euro

Sono quaranta le persone che tra Bologna e provincia avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un ammontare di oltre 430mila euro. Persone scoperte dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza nel corso di svariate attività di polizia economica finanziaria a tutela della spesa pubblica nazionale, realizzate dall’inizio dell’anno ai primi giorni di ottobre e in stretta collaborazione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Indagini che hanno spaziato su più fronti in tutto il bolognese, permettendo anche di bloccare l’ulteriore erogazione di integrazioni al reddito per circa 91mila euro. Le ipotesi di indebita percezione riscontrate dalla Guardia di Finanza sono già al vaglio degli organi competenti. Entrando nello specifico le Fiamme Gialle hanno scoperto persone che avrebbero percepito il sussidio nonostante fossero prive della residenza in Italia o avrebbero omesso di comunicare la presenza di un componente del nucleo familiare sottoposto a misure cautelari personali. Non solo, alcune non avrebbero dichiarato di avere fonti di reddito come il possesso di immobili, mentre altre lavoravano in nero nonostante percepissero il reddito. Persone scoperte anche attraverso mirati controlli e poi denunciate alla Procura della Repubblica per le violazioni previste, in materia, dall’articolo 7 del decreto legge n.4 del 2019 . A essere segnalata, per tutti gli accertamenti necessari, anche la condotta dei datori di lavoro che hanno impiegato persone in nero, consentendogli di continuare a percepire tranquillamente il denaro previsto dal sussidio. Non è certo la prima volta che le Fiamme Gialle scoprono indebite percezioni: infatti, da quando il reddito è stato introdotto nel marzo 2019 non sono state poche le segnalazioni alle autorità competenti tra Bologna e l’intera area metropolitana, così come in tutta la regione. "Le indagini – sottolineano dal comando provinciale – sono il frutto di un impegno trasversale degli uomini Guardia di Finanza che operano in tutto il territorio, non solo sul versante del contrasto agli sprechi di denaro pubblico, ma anche per la tutela del bilancio pubblico e la salvaguardia del sistema assistenziale statale".