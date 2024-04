Stop ai furbetti dei passi carrai: le nuove regole a Bologna

Bologna, 6 aprile 2024 - Il Comune di Bologna dichiara 'guerra' ai furbetti dei passi carrai, e nello stesso tempo cambia radicalmente - semplificando - la procedura per i permessi. Il fatto è che non sempre chi chiede un nuovo cartello per il proprio cancello o portone ne ha davvero bisogno: magari è un furbetto che non ha smarrito l’originale, che ha un cartello vecchio ma perfettamente leggibile, ma trova comodo avere un segnale in più da piazzare su un altro accesso, in questo caso non autorizzato.

E pare che di fenomeni di questo tipo ce ne siano, in città, cosa che sta creando non pochi grattacapi agli uffici amministrativi del Comune. Che fare allora?

Permessi per i passi carrai: si cambia

Palazzo D'Accursio ha deciso di mettere un freno a questi 'furbetti' dei passi carrai, cambiando le procedure di rilascio dei permessi. Dal punto di vista burocratico, per il Comune si tratta di una "semplificazione". Dal punto di vista pratico, invece, saranno gli stessi titolari dei passi carrai a doversi occupare della manutenzione dei cartelli a loro assegnati. "L'amministrazione comunale - si legge in un provvedimento del settore Mobilità di Palazzo D'Accursio, che contiene le disposizioni operative inerenti la gestione delle pratiche di passo carrabile - ha intenzione di ottimizzare l'attuazione del regolamento comunale dei passi carrai ad oggi vigente al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: ridurre i tentativi di abuso nella fase di rilascio, evitando l'individuazione di passi carrabili in modo improprio o non legittimo; contribuire a rendere certa e univoca l'individuazione dei passi carrabili presenti sul territorio comunale, evitando attribuzioni incongrue rispetto all'autorizzato".

Com’è ora la procedura di assegnazione

Ad oggi, la procedura di assegnazione e la gestione dei passi carrabili a Bologna è in carico al Comune. In caso di furto, smarrimento o illeggibilità del cartello, il titolare deve segnalarlo agli uffici comunali chiedendo il rilascio di un nuovo segnale, la cui numerazione segue quella progressiva corrente.

Il Comune di Bologna ha però avviato un'istruttoria, con verifiche e accertamenti sulla procedura di gestione dei passi carrai, riscontrando "in più occasioni effetti giuridici controproducenti".

I problemi dei cartelli di passo carraio

Prima di tutto, "l'attribuzione di un nuovo numero di passo carrabile implica complicazioni gestionali laddove veniva riportata la numerazione originaria", ad esempio dal punto di vista di ordinanze, autorizzazioni o database tributari. E' poi emerso che "un numero crescente di titolari chiede la sostituzione del cartello per motivi estetici e non per effettiva illeggibilità o danneggiamento".

Inoltre, "il cartello dichiarato smarrito viene talvolta riutilizzato in modo improprio ovvero collocato presso accessi carrabili non autorizzati".

Infine, l'assegnazione dei cartelli per i passi carrabili autorizzati ha una tempistica standard che si aggira sui 36 mesi, troppo lunga e "incongrua ai fini di una tempestiva regolarizzazione". Tutte queste storture nella gestione dei passi carrai, si legge ancora nel provvedimento di Palazzo D'Accursio, hanno "una consistenza non trascurabile e di difficile contenimento, con situazioni protratte nel tempo e distorsive delle attività prevalenti assegnate agli uffici".

Il titolare deve occuparsi del cartello

Da qui la decisione del Comune di Bologna di affidare la diretta manutenzione del cartello al titolare del passo carraio, "compresa la sua riproduzione in caso di furto o smarrimento". Questo, si spiega, "semplifica la procedura sia per quanto in carico al cittadino, che potrebbe provvedere autonomamente, sia per quanto in carico al Comune in termini gestionali ed economici". Mantenere la numerazione originaria, infatti, evita "complicazioni gestionali". Inoltre si mette un freno al "proliferare di situazioni incongrue dovute al riutilizzo improprio dei cartelli dichiarati smarriti".