Bologna, sorpreso a rubare merce da un furgone aggredisce i carabinieri: arrestato

Bologna, 22 maggio 2025 – I carabinieri della Stazione Navile hanno arrestato un 32enne originario del Marocco, disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato.

L’episodio che ha portato all’arresto è avvenuto in via Salvini, durante un servizio di controllo del territorio: i militari hanno notato tre individui litigare tra loro vicino a un furgone parcheggiato. Alla vista dei militari dell’Arma uno dei tre uomini ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente raggiunto e fermato. L’uomo ha subito manifestato insofferenza ai controlli e ha iniziato a dimenarsi cominciando a colpire i carabinieri. Dopo aver bloccato l’uomo, questi ultimi hanno chiesto agli altri due individui (un 42enne e un 48enne entrambi italiani) il motivo della lite: i due hanno raccontato che, mentre scaricavano dei prodotti dal furgone, durante un momento di distrazione il 32enne si è introdotto all’interno del veicolo e ha tentato di portare via la merce all’interno.

Il soggetto è stato quindi arresto dai carabinieri e su disposizione del pm è stato portato in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, durante cui l’arresto è stato convalidato: in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 32enne è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.