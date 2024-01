Furgone contro il guardrail. Grave autista di 66 anni

Incidente ieri mattina, poco prima delle 7, al chilometro 198 dell’A1 all’altezza di San Biagio di Casalecchio. Secondo una prima e parziale ricostruzione, l’uomo alla guida di un furgone bianco avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guardrail. Non sembrerebbero coinvolte, quindi, altre vetture.

Sul posto, oltre agli agenti della Polstrada che hanno effettuato i rilievi del caso, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica e i vigili del fuoco.

Il conducente, un sessantaseienne, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità: le sue condizioni sono sembrate da subito molto gravi e l’uomo si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Si tratta dell’ennesimo incidente avvenuto sull’Autostrada del Sole: a fine dicembre scorso, infatti, intorno alle 4 di notte, un altro violento scontro nei pressi dello svincolo Valsamoggia tra Bologna e Modena. In quell’occasione, lo schianto avvenne tra due mezzi pesanti. L’impatto aveva semidistrutto la cabina di guida del camion che ha tamponato il secondo autoarticolato. Un autotrasportatore di 27 anni, affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto, venne ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara dopo essere rimasto incastrato (necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere) nella cabina di guida del camion. Illeso, invece, l’altro autista del mezzo pesante.

c.c.