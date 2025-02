Furgone a fuoco davanti a una scuola: paura a San Lazzaro

Bologna, 17 febbraio 2025 - Prende fuoco, per cause da chiarire, il furgone di un corriere davanti a un istituto scolastico. I carabinieri di San Lazzaro, che transitavano di lì, mettono in sicurezza alunni e docenti.

Cos’è successo

Erano le 9.30 in via Nadalini quando una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di San Lazzaro ha notato ingente fumo davanti alle Domenico Savio. Un furgone di un corriere, che per di più aveva sbagliato strada, per cause ignote, forse un cortocircuito, ha preso fuoco. I carabinieri si sono prontamente fermati e dopo aver messo in luogo sicuro più di 400 alunni e alcuni insegnanti hanno preso gli estintori e gli idranti e domato le fiamme. Poco dopo sul posto anche i vigili del fuoco.

La prontezza dei carabinieri ha fatto sì che il rogo non si estendesse. Il furgone è stato poi messo in sicurezza e nessuno è rimasto ferito.