Furgone incastrato nel sottopasso: ‘liberato’ dai pompieri

Bologna, 13 settembre 2024 – Non ha calcolato bene l’altezza del sottopasso rispetto a quella del proprio furgone e così è rimasto incastrato nella campata e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale e anche dei tecnici del Comune.

E’ successo questa mattina alle 5 a San Venanzio di Galliera, nel sottopassaggio di via Vittorio Veneto, ossia la provinciale 12 del Basso Reno. Per fortuna, nessuna conseguenza per l’uomo alla guida se non i danni economici riportati dal proprio mezzo di lavoro, un furgone attrezzato per la vendita ambulante frutta e verdure, che non sono trascurabili.

Sono in corso verifiche per appurare che la struttura del ponte non abbia riportato a sua volta danni.