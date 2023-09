Furgone si ribalta in autostrada Sei feriti, grave una donna

Rocambolesco incidente in autostrada all’altezza di San Marino di Bentivoglio, con un furgone munito di rimorchio che ha finito per ribaltarsi in mezzo alla strada: sei feriti, con una donna in gravi condizioni, e A13 chiusa al traffico per diversi minuti. Questo il bilancio dello schianto che, intorno alle 3 di ieri notte, ha visto coinvolto un pulmino Renault Trafic – targato Romania – per cause ancora da accertare con chiarezza.

Il mezzo ha perso il controllo finendo per andare a sbattere contro il guard rail sulla parte destra della carreggiata, dando vita a un’impressionante carambola di circa 25 metri. Il pulmino, infatti, trainava un carrello con a bordo un’auto familiare e così, forse anche a causa del peso del rimorchio, dopo lo schianto si è ribaltato sul fianco sinistro, finendo nella corsia di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Pietro in Casale, il 118 con tanto di eliambulanza, la polizia stradale della sottosezione di Altedo e il personale di Autostrade. L’autostrada, dopo l’incidente, è rimasta chiusa per quasi un’ora intera, in direzione sud. Una donna di 52 anni è rimasta ferita gravemente: si trova ora nel reparto di Rianimazione del Maggiore, con prognosi riservata. Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri cinque soggetti: due hanno riportato ferite di media entità, mentre due soltanto ferite lievi.