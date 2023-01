Furgoni e auto blu, l’allarme di Saca: "Il taglio alle accise non andava eliminato"

Il presidente di Saca, Alessio Passini (nella foto), guarda con preoccupazione all’aumento dei prezzi dei carburanti. E, a fronte di una flotta di 100 bus da turismo, 100 auto blu e un’ottantina tra furgoni e camion per il trasporto merci, il mancato prolungamento dello sconto sulle accise rischia di diventare un grosso problema.

Il decreto del governo che punta a una maggiore trasparenza nei prezzi del carburante non basta?

"Ci vorrebbe ben altro. Ad esempio, un taglio delle accise per chi usa il gasolio a scopo professionale".

I cartelloni da esporre per i gestori con il prezzo medio giornaliero nazionale e il tetto del prezzo in autostrada, aiuteranno?

"Onestamente viene da sorridere, sembra più un modo per spaventare i petrolieri o i gestori dei distributori. Vorrei vedere tra qualche giorno, da quando il provvedimento sarà attivo. Non cambierà granché...".

Il mancato taglio delle accise che cosa comporterà per voi?

"Per il servizio di noleggio di pullman turistici, furgoni e camion si può valutare di aumentare i prezzi. Ma stiamo facendo i conti... Dipende da quanto durerà il caro benzina. Quello che ci auguriamo tutti è che il costo del carburante scenda".

Per i vostri bus di linea che girano per la città, invece, come vede la situazione?

"Per questo segmento della nostra attività possiamo recuperare le accise sul carburante (21 centesimi al litro), ma solo se i veicoli sono euro 5 e 6. Fortunatamente la maggior parte ha queste caratteristiche, mentre sono dolori per quelli alimentati a metano".

Che impatto si aspetta sui conti di Saca?

"Il budget 2023 l’abbiamo fatto in base ai prezzi del carburante dell’anno scorso. Se restiamo intorno ai due euro al litro, una perdita ci sarà".

ros. carb.