Furti a Bologna, segano le inferriate e rubano l’argenteria

Bologna, 4 settembre 2023 – Le inferriate tagliate, la casa a soqquadro e l’argenteria sparita. Il ritorno dalle ferie, già duro di per sé, diventa davvero difficile per molti bolognesi. Come la coppia che, ieri pomeriggio, rientrando in casa in via Antonio Meucci, ha constatato di aver subito una visita dei ladri. Siamo in Cirenaica, zona residenziale spesso nel mirino dei topi d’appartamento.

I proprietari di casa, che mancavano da metà luglio, si sono accorti subito che qualcosa non andava: i ladri, infatti, per entrare nell’abitazione avevano scelto la portafinestra che dà sul balcone, che era opportunamente protetta da inferriate. Barriere che però non sono riuscite a fermare i ‘soliti ignoti’, che una volta nell’appartamento hanno frugato ovunque in cerca di qualcosa di prezioso da portare via. Non essendoci gioielli, i ladri si sono dovuti accontentare dell’argenteria, il cui valore è da quantificare.

Ai padroni di casa non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia, intervenuta con l’abitazione con la Scientifica per cercare eventuali tracce lasciate dai ladri e acquisire eventuali immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Il furto di via Meucci è solo uno dei tanti che, in questi giorni di rientro dalle ferie, vengono denunciati alle forze dell’ordine. Colpi messi a segno durante le settimane in cui la città si svuota e per i malintenzionati è più facile entrare in azione, specialmente nelle zone residenziali, non raggiunte dal turismo di massa, che quest’anno ha animato anche a Ferragosto il centro. Furti che sono ancora più complessi da risolvere, vista la difficoltà di definire con esattezza il giorno in cui sono avvenuti. Non solo: spesso è inutile anche fare ricorso alle telecamere, visto che alcune tengono le registrazioni solo per alcuni giorni.