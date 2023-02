Furti ancora in aumento Balzo del 32% in un anno

Bande di trasfertisti del crimine. Che operano preferibilmente nel fine settimana, quando è più facile trovare le abitazioni vuote. E che studiano attentamente l’obiettivo, con sopralluoghi e appostamenti, per capire il momento migliore per entrare in azione. Batterie che si distinguono dagli ‘improvvisati del furto’, che non puntano alla qualità della casa visitata, ma alla quantità di colpi.

Due facce della stessa medaglia, che fanno di Bologna la prima città in Italia per furti in appartamento: stando all’indagine di Confabitare pubblicata a luglio dello scorso anno, i colpi in abitazione, rispetto al 2021, hanno subito un aumento del 32,3%. Stando ai dati analizzati dal Sole24Ore per il 2022, la città delle due Torri si piazza al tredicesimo posto, nella classifica nazionale, per furti in casa, con 3268 episodi denunciati (321,7 ogni 100mila abitanti) e quattordicesima per le rapine in casa, con 39 casi denunciati (3,8 ogni 100mila abitanti). Per quanto riguarda i furti in generale, invece Bologna è al quarto posto, con 2041,6 denunce ogni 100mila abitanti.