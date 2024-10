Raffica di furti notturni a Bologna, nel mirino le attività commerciali: due ladri arrestati e uno ricercato

Bologna, 2 ottobre 2024 – Nottata movimentata per la polizia, che è dovuta intervenire su cinque furti in attività commerciali, arrivando ad arrestare gli autori di almeno due colpi. Gli arresti sono stati effettuati dal personale del commissariato Due Torri San Francesco alle 5 di questa mattina. Nel corso del controllo del territorio, una pattuglia ha notato due persone armeggiare con un registratore di cassa all’angolo tra via Sant’Isaia e via Pietralata.

Quando gli agenti si sono avvicinati i due, un italiano di 44 anni e un polacco di 30, sono fuggiti via in due direzioni diverse. La pattuglia ha seguito il trentenne riuscendo a bloccarlo malgrado la resistenza lungo i viali. Intanto, un’altra volante dello stesso commissariato è riuscita a intercettare anche il 44enne.

Entrambi sono stati perquisiti: l’italiano aveva con sé un cacciavite, un cellulare, un pc e altri arnesi da scasso; l’altro aveva un cellulare. Mentre gli agenti controllavano i due, al centralino del 113 è arrivata una segnalazione da La Patria, con i vigilanti intervenuti su un furto in un centro estetico di via San Valentino.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il computer trovato al 44enne era stato sottratto proprio nell’attività. Nel registratore di cassa che i due avevano al seguito, invece, c’erano degli scontrini relativi a una gastronomia di via del Pratello, dove poco prima, come appurato visionando le immagini dell’attività, i due si erano introdotti per mettere a segno un altro furto.

Nel registratore c’erano 350 euro, poi restituiti dalla polizia ai titolari dell’attività. Non solo: sempre nel corso di questi accertamenti al 113 è arrivata un’altra chiamata relativa un colpo in una palestra di via della Grada: qui erano stati portati via due cellulari, appunto quelli trovati in tasca ai due fermati. Al termine della nottata i due sono stati quindi arrestati per furto aggravato continuato e denunciati per la ricettazione dei telefonini. In tutti e tre i locali, per entrare, erano state forzate saracinesca e porta. Poche ore prima invece le Volanti erano dovute intervenire all’American Graffiti di via cavaliere Ducati, dove era segnalato un furto in atto. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso un uomo a bordo di una Punto rubata che, dopo aver forzato il cancello dell’attività, era entrato con l’auto all’interno del cortile e, sceso, poi aveva forzato la porta antipanico, danneggiandola. Una volta dentro il ristorante aveva afferrato un pc ed era scappato.

Pc ritrovato da un cittadino in via Giovanni II Bentivoglio, assieme al registratore di cassa vuoto, riconducibile al bar pasticceria Miki di via Celibidache, in zona lazzaretto. Dove invece lo stesso uomo aveva effettuato una spaccata, sfondando in retromarcia la vetrina dell’attività, per portare via pochi spicci di fondo cassa. Attualmente l’autore di questi due colpi non è stato ancora rintracciato.