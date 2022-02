Bologna, 15 febbraio 2022 - Tutto è partito da un furto, che nell'occasione, il 16 gennaio scorso in via Selva Pescarola, fruttò appena qualche spicciolo, 20 euro, e un paio di occhiali da sole ad alcuni soggetti sorpresi a rubare nell'abitacolo di un Suv, un'Audi Q2, parcheggiato dallo stesso proprietario, riuscito a vederli fuggire a bordo di una Fiat Punto. Da questo fatto sono partite le indagini dei carabinieri della stazione Corticella, che attraverso le testimonianze di vittima e presenti sono riusciti a risalire ai due presunti protagonisti del furto, due italiani di 20 e 25 anni, fratelli, residenti in una baraccopoli sempre in zona Corticella.

Qui, su delega della Procura di Bologna, i carabinieri ieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare al cui esito i militari, congiuntamente alla polizia locale, sono riusciti a trovare diversi pezzi di auto di provenienza furtiva del valore di circa 20mila euro tra cui volanti, navigatori satellitari, autoradio, plance interne, gruppi ottici eccetera, provenienti per lo più da automobili di marche come Bmw, Audi e Mercedes. La perquisizione è così terminata con il sequestro della refurtiva e la denuncia per ricettazione in concorso dei due fratelli, già noti alle forze di polizia.