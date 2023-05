Furti nelle auto a Bologna, bottino da migliaia di euro: due arresti

Bologna, 29 maggio 2023 – Due topi d’auto sono stati arrestati dalla polizia in due distinti interventi tra ieri mattina e questa notte. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 8,30 del mattino di ieri in via Bonvicini. A chiamare la polizia è stato il titolare di un’autofficina, spiegando che un suo dipendente stava inseguendo un ladro che aveva appena rubato all’interno della sua auto.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo, un tunisino di 36 anni con precedenti e irregolare, è stato bloccato: lo straniero, che aveva anche preso a pugni il meccanico pur di riuscire a fuggire, aveva con sé 10 euro, un GPS, un tablet, una catenina d’oro, attrezzatura da meccanico, un profumo e un paio di occhiali da sole, tutto rubato all’interno della macchina per un valore complessivo di 2000 euro. Il 36enne è stato arrestato per tentata rapina impropria e accompagnato alla Dozza in attesa dell’udienza di convalida.

L’altro episodio è avvenuto questa notte intorno alle 3 in via Malpertuso. Un residente ha chiamato il 113 dicendo di aver filmato un ladro che, armato di un palanchino, aveva appena forzato una macchina in sosta. Il ladruncolo, un trentenne ucraino, è stato rintracciato da una pattuglia del commissariato Due torri San Francesco all’altezza di Porta Saragozza: aveva con sé un sacco pieno di arnesi da scasso, che sono stati sequestrati. Bloccato dai poliziotti, li ha anche minacciati: al controllo è emerso poi che il trentenne, arrestato pochi giorni fa per un fatto analogo, dovesse essere ai domiciliari. L’uomo è stato quindi arrestato per tentato furto pluriaggravato ed evasione ed è stato denunciato per porto di armi e per porto di chiavi alterate e grimaldelli e per minaccia a pubblico ufficiale.