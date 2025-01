Furti nelle auto: ladro preso sul fatto a Bologna

Bologna, 27 gennaio 2025 – La piaga dei furti nelle auto parcheggiate in strada non conosce tregua, né quartieri: tutte le vie di Bologna sono ormai a rischio e, a rotazione, i proprietari si svegliano e trovano il vetro rotto, l’abitacolo depredato, le gomme tagliate e – a volte – la componentistica di pregio sottratta. Ma un questo ultimo caso si tratta di furti su commissione che ci concentrano, per esempio, sulle batterie delle auto elettriche.

Nel caso dei topi d’auto, invece, il danno supera di solito largamente il valore dei beni rubati: occhiali da sole, qualche monetina, indumenti di ricambio. Uno di loro è stato però beccato sul fatto alle 5 del mattino, in via Parri al Navile. A sorprenderlo all’interno di un auto con il vetro anteriore rotto è stata la Polizia Locale. È accaduto ieri: gli agenti si sono accorti di un uomo che con una torcia stava rovistando all’interno di un auto in sosta con il vetro anteriore rotto. Alla vista degli operatori, è fuggito nel parco a fianco, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

Con sé aveva la refurtiva e gli arnesi da scasso e, portato in Questura, è stato poi denunciato per furto aggravato. Inoltre, è risultato essere irregolare sul territorio italiano, quindi trattenuto negli uffici immigrazione per le procedure di espulsione. La refurtiva è stata restituita al proprietario dell’auto, un turista umbro che nel frattempo aveva sporto querela negli uffici della Polizia Locale.