Furti a Bologna, svaligiata una casa in zona stadio: bottino da 50mila euro

Bologna, 17 agosto 2023 – Un rientro dalle vacanze tutt’altro che felice quello che ha vissuto una famiglia bolognese residente in zona stadio. La loro abitazione, al piano terra di un palazzo, è stata prima messa a soqquadro e successivamente svaligiata dai ladri per un bottino totale che si aggira intorno ai 50mila euro. La famiglia, rientrata in città nei giorni scorsi, era in vacanza da circa due settimane.

I carabinieri indagano sul colpo da 50mila euro

Per questo motivo, non è ancora chiaro in che giorno e in quale momento della giornata sia stato messo a segno il colpo. Non solo. I carabinieri, intervenuti sul posto a seguito della chiamata dopo l’amara scoperta, stanno lavorando per capire in quante persone siano entrate nell’appartamento.

I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti a intrufolarsi in casa senza particolari problemi: da una prima ricostruzione sembrerebbe che i malviventi siano entrati dopo aver rotto l’inferriata di una finestra. Una volta dentro, hanno terminato il colpo. Monili d’oro, orologi di valore e soldi contanti: il tutto per un valore di circa 50mila euro.

I militari dell’Arma, intervenuti sul posto anche con la Scientifica per i rilievi del caso, sono al lavoro per identificare gli autori del furto e, al momento, sembrerebbe esserci una buona pista. L’episodio in zona stadio è solo l’ultimo di una lunga lista: come confermato dagli stessi carabinieri, negli ultimi mesi i furti in abitazione sono aumentati e non di poco, complice anche il periodo estivo in cui molte persone lasciano le proprie case per andare in vacanza.