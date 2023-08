Furti a Bologna, tagliano l’inferriata ed entrano in casa: i vicini sventano il colpo

Bologna, 19 agosto 2023 - Un altro furto in abitazione, approfittando dell’assenza dei proprietari, fuori città per le vacanze. Stavolta, però, grazie alla tempestività con cui i vicini hanno chiamato i carabinieri, arrivati poco dopo sul posto, i ladri non sono riusciti a mettere a segno il colpo.

I ladri hanno forzato le inferriate (foto di repertorio)

È quanto successo stanotte in via Martini, zona Saragozza, quando due soggetti sono stati sentiti dai vicini di casa degli sfortunati proprietari mentre stavano provando a svaligiare l’abitazione.

I ladri hanno dapprima scavalcato la recinzione, poi tagliato l’inferriata della finestra per fare irruzione in casa. Qui, sono stati ritrovati tutti gli attrezzi utilizzati per lo scasso. I ladri, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero riusciti a rubare niente, ma si aspetta la denuncia che i proprietari faranno al loro ritorno.

Uno dei due soggetti è stato fermato da una volante della polizia che passava in zona, mentre stava tentando di darsi alla fuga, e denunciato per tentato furto in abitazione. Si tratta di un cittadino italiano di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’altro malvivente che era con lui, invece, è riuscito a darsi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.