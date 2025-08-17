Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaFurti in casa con la tecnica della colla, come funziona (e come difendersi)
17 ago 2025
CHIARA GABRIELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Furti in casa con la tecnica della colla, come funziona (e come difendersi)

Furti in casa con la tecnica della colla, come funziona (e come difendersi)

Raffica di segnalazioni a Bologna, si moltiplicano gli episodi. Diversi colpi con questa modalità alla Barca, in zona Fossolo e a Casteldebole

I fili di colla lasciati dai ladri sulla porta d’ingresso di un’abitazione, foto postata sui social; a destra, un ladro (archivio)

I fili di colla lasciati dai ladri sulla porta d’ingresso di un’abitazione, foto postata sui social; a destra, un ladro (archivio)

Per approfondire:

Bologna, 17 agosto 2025 – Raffica di segnalazioni dal quartiere Barca per numerosi furti, tra quelli tentati e quelli andati a segno, nelle abitazioni della zona.

Approfondisci:

Ladri in fuga contromano in A14, la banda semina il caos

Ladri in fuga contromano in A14, la banda semina il caos
Approfondisci:

Dalle mini scritte alla colla sulla porta: le nuove tecniche dei ladri

Dalle mini scritte alla colla sulla porta: le nuove tecniche dei ladri

Approfittando del fatto che i proprietari sono in vacanza o in giro. La tecnica è piuttosto nuova ed è stata già battezzata ’tecnica della colla’, colpi dietro cui ci sarebbero ladri piuttosto ben organizzati.

Approfondisci:

Pranzo d’affari da incubo: gli versa un sonnifero e porta via un bracciale da 100mila euro, arrestato il ladro seriale ‘Yuri’

Pranzo d’affari da incubo: gli versa un sonnifero e porta via un bracciale da 100mila euro, arrestato il ladro seriale ‘Yuri’

Fatto che preoccupa non poco i cittadini della zona, che hanno anche creato una sorta di volantino per far circolare rapidamente la notizia e mettere in guardia il più possibile i vicini. Pioggia di segnalazioni anche sui gruppi social. Non solo abitazioni. Alcuni furti si sono consumati anche in garage e cantine di via Brodolini (traversa di via della Barca).

Approfondisci:

In hotel da un mese, si rifiuta di pagare il conto e minaccia i carabinieri con un coltello: arrestato grazie al taser

In hotel da un mese, si rifiuta di pagare il conto e minaccia i carabinieri con un coltello: arrestato grazie al taser

Le case della zona, invece, in particolare nelle ultime settimane, sono state prese di mira dai ladri in questo periodo di ferie: l’altro giorno hanno fatto visita a un’abitazione di via Bentivoglio (Terme Felsinee), svaligiandola, la porta blindata è stata aperta facilmente. È stata utilizzata la ’tecnica della colla’. I cittadini segnalano furti o tentativi di furto con la stessa tecnica in via Mozart (un altro caso si sarebbe verificato in via Lino Gucci), in via Grieco (confinante proprio con via Bentivoglio, dove c’è l’altra casa presa di mira), allo Steccone, in via del Beccaccino e, fuori dal quartiere Barca, anche nella zona Fossolo e a Casteldebole.

Approfondisci:

Furto in villa a Crespellano: ladri rubano Porsche Cayenne e 200mila euro

Furto in villa a Crespellano: ladri rubano Porsche Cayenne e 200mila euro

In cosa consiste? In pratica, i ladri vanno velocemente davanti a un’abitazione e qui lasciano dei fili di colla, mettendoli sulla porta d’ingresso. Più tardi tornano sul posto e se quei fili di colla sono stati spezzati vuol dire che è entrato qualcuno e quindi i ladri battono in ritirata. Se, invece, i fili attaccati alla porta sono rimasti intatti, vuol dire che nell’abitazione non è rientrato nessuno: i ladri sanno dunque di avere ’campo libero’ e a quel punto passano all’azione. Per questo, è stato creato un avviso, che sta circolando nel quartiere: “Attenzione! Abbiamo visto delle persone entrare di notte nel nostro palazzo. Se sentite rumori o vedete qualcuno, chiamate subito le forze dell’ordine. Chiudete sempre il portone”.

 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata