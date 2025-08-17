Furti in casa con la tecnica della colla, come funziona (e come difendersi)

Bologna, 17 agosto 2025 – Raffica di segnalazioni dal quartiere Barca per numerosi furti, tra quelli tentati e quelli andati a segno, nelle abitazioni della zona.

Approfittando del fatto che i proprietari sono in vacanza o in giro. La tecnica è piuttosto nuova ed è stata già battezzata ’tecnica della colla’, colpi dietro cui ci sarebbero ladri piuttosto ben organizzati.

Fatto che preoccupa non poco i cittadini della zona, che hanno anche creato una sorta di volantino per far circolare rapidamente la notizia e mettere in guardia il più possibile i vicini. Pioggia di segnalazioni anche sui gruppi social. Non solo abitazioni. Alcuni furti si sono consumati anche in garage e cantine di via Brodolini (traversa di via della Barca).

Le case della zona, invece, in particolare nelle ultime settimane, sono state prese di mira dai ladri in questo periodo di ferie: l’altro giorno hanno fatto visita a un’abitazione di via Bentivoglio (Terme Felsinee), svaligiandola, la porta blindata è stata aperta facilmente. È stata utilizzata la ’tecnica della colla’. I cittadini segnalano furti o tentativi di furto con la stessa tecnica in via Mozart (un altro caso si sarebbe verificato in via Lino Gucci), in via Grieco (confinante proprio con via Bentivoglio, dove c’è l’altra casa presa di mira), allo Steccone, in via del Beccaccino e, fuori dal quartiere Barca, anche nella zona Fossolo e a Casteldebole.

In cosa consiste? In pratica, i ladri vanno velocemente davanti a un’abitazione e qui lasciano dei fili di colla, mettendoli sulla porta d’ingresso. Più tardi tornano sul posto e se quei fili di colla sono stati spezzati vuol dire che è entrato qualcuno e quindi i ladri battono in ritirata. Se, invece, i fili attaccati alla porta sono rimasti intatti, vuol dire che nell’abitazione non è rientrato nessuno: i ladri sanno dunque di avere ’campo libero’ e a quel punto passano all’azione. Per questo, è stato creato un avviso, che sta circolando nel quartiere: “Attenzione! Abbiamo visto delle persone entrare di notte nel nostro palazzo. Se sentite rumori o vedete qualcuno, chiamate subito le forze dell’ordine. Chiudete sempre il portone”.