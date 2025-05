Bologna, sette furti in un mese al Cnr: “Si moltiplicano gli episodi di criminalità al Navile”

Bologna, 1 maggio 2025 – Un’altra irruzione al Cnr di via Gobetti. L’ultima intrusione da parte dei ladri è stata scoperta ieri mattina da alcuni dipendenti. Si è trattato del settimo vandalismo nel solo mese di aprile, tra furti, vetri rotti, pc rubati e disagi ai lavoratori.

Ma nel quartiere Navile, settimane fa, ci sono state anche finestre spaccate e macchinette distrutte negli uffici comunali di via Saliceto. Danni da migliaia di euro che hanno messo in allarme anche i residenti della zona, stanchi della situazione di poca sicurezza che si sta creando.

Indagano le forze dell’ordine dopo le varie segnalazioni e denunce ricevute nel mese di aprile. L’opera è con tutta probabilità di balordi che circolano in zona, viste le modalità di scasso. Le telecamere, tempo fa, avevano addirittura ripreso un uomo in ciabatte mentre si intrufolava per rubare.

Non distante, sempre nel quartiere Navile, verso via Vasco de Gama, per l’ennesima volta sono stati distrutti anche i finestrini delle auto. Una microcriminalità che è finita nel mirino di Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega Bologna: “Ancora furti e vandalismi al Cnr. Si moltiplicano gli episodi di criminalità al Navile. L’amministrazione ha intenzione di mettere la sicurezza della comunità in cima all’agenda politica della città o continuerà a ignorare il problema? Sullo specifico del Cnr, evidenzio come i dipendenti meritino di essere tutelati e considerati dall’amministrazione. Chiediamo al sindaco Matteo Lepore quali misure concrete intende adottare.”