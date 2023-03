Furti a Bologna, altro colpo in villa da 200 mila euro. E sui Colli niente telecamere

Una residenza nella tenuta di Villa Impero visitata dai ladri nel weekend

Bologna, 2 marzo 2023 – Un bottino da 200mila euro. È l’ultimo colpo dei soliti ignoti, messo a segno questa volta in una villetta di via Cadriano, in zona San Donnino. I ladri, entrati segando le inferriate, una volta dentro l’abitazione hanno aperto la cassaforte con un flessibile, portando via oro, gioielli e contanti per circa 200mila euro. Sull’episodio, avvenuto lunedì, indagano i carabinieri, mentre la Squadra mobile è al lavoro per individuare gli autori dei vari furti e rapine in casa che stanno terrorizzando da settimane i residenti dei Colli.

L’ultimo, quello consumato nel weekend nel complesso che ospita l’ottocentesca Villa Impero. Gli investigatori della polizia stanno chiedendo a tutti i residenti di via Berengario da Carpi e delle strade che conducono a quella dimora se hanno video ripresi dalle telecamere di sicurezza da poter visionare, oltre ad analizzare il traffico delle celle telefoniche che coprono quella vasta area, benché spesso le batterie utilizzino delle ricetrasmittenti proprio per non essere rintracciate. È un lavoro quindi lungo e complesso, reso ancora più difficile dal fatto che, in quella parte di Bologna, non esiste un impianto di videosorveglianza pubblico. Nessuna telecamera che riprenda le strade, nessun occhio elettronico, come chiesto più volte dai residenti, a vigilare su chi attraversa quelle colline, su cui si affacciano ville e residenze isolate.

Un problema sollevato anche in Prefettura, in comitato per l’ordine e la sicurezza, dagli abitanti proprio a seguito della recrudescenza dei furti in quella zona. E su cui, informano dal Comune, si stanno facendo approfondimenti. Ma per il momento, nel nuovo piano di installazione di telecamere comunali, nessuna via dei Colli è contemplata. Una questione che vede la netta presa di posizione del gruppo di Fratelli d’Italia, sia in Quartiere Santo Stefano che in consiglio comunale, che chiede a Palazzo D’Accursio di rispondere alle richieste di sicurezza dei residenti.

"L’escalation di furti nelle abitazioni in tutta la zona Colli e pedecollinare è allarmante – dicono Francesco Sassone e Riccardo Bisini, consigliere FdI del Santo Stefano –. Grazie ad una nostra interrogazione al Comune scopriamo che in quella zona non c’è neanche una telecamera. Abbiamo già sostenuto le richieste dei residenti e del Comicolli, bocciate dal Pd. Bisogna installare telecamere in tutta la zona e aumentare l’illuminazione pubblica. Dopo l’annuncio di abbassamento delle luci abbiamo già avuto un aumento di furti. La Giunta Lepore dia seguito alle nostre richieste ed installi i sistemi di video sorveglianza. Da sabato mattina partiremo, in via Murri 4 di fronte al supermercato, con una raccolta firme per chiedere le telecamere in zona Colli".