Bologna, tre furti in una notte: denunciato un ragazzino

Ladro acrobata

Bologna, 17 marzo 2023 - Un ragazzo di 18 anni è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Anzola dell'Emilia, in provincia di Bologna, per tentato furto e furto aggravato. Lo scorso 10 ottobre, il giovane - all'epoca dei fatti ancora minorenne - è partito da Milano, dove risiedeva, e ha raggiunto Anzola dell'Emilia nella notte.

Qui ha provato a entrare in un'abitazione, senza riuscirci perché scoperto dal proprietario. In seguito, è entrato in una macelleria e ha rubato 150 euro dal registratore di cassa e un cellulare. Dopo si è recato in un'agenzia funebre, dove ha rubato un computer e un furgone usato dal personale che si trovava nel parcheggio.

Una volta alla guida del mezzo, senza patente, il giovane si è schiantato poco dopo in un muro di cemento. Abbandonato il veicolo ha deciso di rientrare a Milano in treno e, all'altezza di Fidenza, in provincia di Parma, è stato fermato dalla polizia ferroviaria per aver tentato di derubare un passeggero. I carabinieri di Anzola dell'Emilia sono riusciti a identificare il ragazzo grazie all'aiuto delle videocamere di sorveglianza dell'abitazione dove aveva provato a entrare. Inoltre, il giovane - con precedenti per furti e rapine e destinatario di una misura cautelare in comunità - aveva chiamato i parenti con il cellulare rubato in macelleria.